Lucchesi: “Situazione inaccettabile. Commisso, o rilanci o vendi”

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale di Empoli e Roma, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno soffermandosi sul momento di difficoltà in casa viola.
Siamo tutti sorpresi di questo avvio di stagione della Fiorentina, ma i primi ad esserlo saranno sicuramente i dirigenti viola. Le aspettative e la campagna acquisti sembravano poter far aspirare a grandi cose ma così non è. Non ho ricordo di una partenza del genere nella storia della Fiorentina, questa è emergenza pura. Una situazione simile l'ho vissuta nel 98-99 con l'Empoli quando retrocedemmo in Serie B cambiando 4 allenatori, ma le due realtà sono be diverse. I segnali probabilmente non sono stati colti, oggi però c'è da mettere le mani sulla Fiorentina. Sento parlare di allenatori ma manca ancora il direttore sportivo, io inizierei a fare le cose per grado. Secondo me hanno già individuato il nuovo direttore sportivo con il quale stanno individuando il nuovo tecnico, se così non fosse rischi di farti del male da solo. Il profilo adatto per la Fiorentina è un direttore che abbia un taglio prettamente tecnico come Giuntoli. La scelta dell'allenatore è sempre la più difficile, in una situazione come quella che sta vivendo la Fiorentina lo è ancora di più.
