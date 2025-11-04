CorSport – Panchina Fiorentina, resta in corsa anche Nesta

Arrivano conferme ormai ovunque sul fatto che la pista Roberto D'Aversa sia ormai accantonata: non sarà lui, salvo colpi di scena, il successore di Stefano Pioli. Come vi abbiamo raccontato, ha inciso anche il malumore che stava montando intorno al nome dell'ex Empoli. Il nome di Paolo Vanoli sembra adesso in pole position, ma potrebbe non essere l'unico candidato.