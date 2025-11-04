Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato CorSport – Panchina Fiorentina, resta in corsa anche Nesta

calciomercato

CorSport – Panchina Fiorentina, resta in corsa anche Nesta

alessandro nesta
Non solo Vanoli: c'è anche l'ex allenatore del Monza in corsa per il dopo Pioli? La versione del Corriere
Redazione VN

Arrivano conferme ormai ovunque sul fatto che la pista Roberto D'Aversa sia ormai accantonata: non sarà lui, salvo colpi di scena, il successore di Stefano Pioli. Come vi abbiamo raccontato, ha inciso anche il malumore che stava montando intorno al nome dell'ex Empoli. Il nome di Paolo Vanoli sembra adesso in pole position, ma potrebbe non essere l'unico candidato.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport sul proprio sito ufficiale, infatti, anche Alessandro Nesta resterebbe in corsa. Dopo la travagliata esperienza di Monza dello scorso anno, l'ex difensore di Lazio e Milan viene tenuto in considerazione e insidia lo stesso Vanoli. Defilati invece i vari Palladino e Thiago Motta.

LEGGI ANCHE

Le riflessioni in casa Fiorentina sono destinate a proseguire, mentre la squadra è stata momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, che sarà in panchina giovedì a Magonza in Conference League.

Leggi anche
Per il dopo Pradè la Fiorentina guarda in casa: verso la soluzione interna
De Rossi trova squadra, per la Fiorentina rimane Vanoli: il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA