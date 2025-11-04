CorSport – Panchina Fiorentina, resta in corsa anche Nesta

Le riflessioni in casa Fiorentina sono destinate a proseguire, mentre la squadra è stata momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, che sarà in panchina giovedì a Magonza in Conference League.
Arrivano conferme ormai ovunque sul fatto che la pista Roberto D'Aversa sia ormai accantonata: non sarà lui, salvo colpi di scena, il successore di Stefano Pioli. Come vi abbiamo raccontato, ha inciso anche il malumore che stava montando intorno al nome dell'ex Empoli. Il nome di Paolo Vanoli sembra adesso in pole position, ma potrebbe non essere l'unico candidato.
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport sul proprio sito ufficiale, infatti, anche Alessandro Nesta resterebbe in corsa. Dopo la travagliata esperienza di Monza dello scorso anno, l'ex difensore di Lazio e Milan viene tenuto in considerazione e insidia lo stesso Vanoli. Defilati invece i vari Palladino e Thiago Motta.
