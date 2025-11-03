Aspettando novità sul fronte allenatore, da Sky Sport attraverso il giornalista Gianluca Di Marzio arrivano indiscrezioni per la figura del nuovo direttore sportivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Per il dopo Pradè la Fiorentina guarda in casa: verso la soluzione interna
calciomercato
Per il dopo Pradè la Fiorentina guarda in casa: verso la soluzione interna
Il modus operandi non cambia
"Per il ruolo di direttore sportivo si va verso una soluzione interna con Roberto Goretti", scrive Di Marzio.
Esattamente come accadde in occasione della scomparsa di Barone, con la promozione a direttore generale di Ferrari, la Fiorentina sembra dunque propensa a seguire lo stesso modus operandi facendo salire di grado l'attuale direttore tecnico. Possibile anche un ruolo diverso per Raffaele Rubino, attuale osservatore della società viola e con esperienze passate da direttore sportivo di Trapani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA