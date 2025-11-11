Sirene di mercato per Pablo Marì: è richiesto in Spagna

Sirene di mercato dalla Spagna per Pablo Marì . Il difensore arrivato nello scorso gennaio su richiesta di Palladino, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e su di lui ci sarebbe l'interesse del Betis Siviglia, stando a quanto riporta TMW.

Criticato da molti, Marì in questi mesi ha saputo conquistare la fiducia non solo di Palladino, che già conosceva bene, ma anche di Pioli che inizialmente gli aveva preferito Pongracic nel ruolo di centrale. E pure Vanoli non ha rinunciato a lui nel suo debutto a Marassi. Insomma, volenti o nolenti, ad oggi lo spagnolo è un titolare della difesa della Fiorentina. Sembra difficile comunque immaginare un rinnovo di contratto.