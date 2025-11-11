Viola News
Sirene di mercato per Pablo Marì: è richiesto in Spagna

Sulle tracce del difensore, in scadenza di contratto, ci sarebbe il Betis che ci eliminò nella scorsa stagione in semifinale di Conference
Redazione VN

Sirene di mercato dalla Spagna per Pablo Marì. Il difensore arrivato nello scorso gennaio su richiesta di Palladino, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e su di lui ci sarebbe l'interesse del Betis Siviglia, stando a quanto riporta TMW.

Criticato da molti, Marì in questi mesi ha saputo conquistare la fiducia non solo di Palladino, che già conosceva bene, ma anche di Pioli che inizialmente gli aveva preferito Pongracic nel ruolo di centrale. E pure Vanoli non ha rinunciato a lui nel suo debutto a Marassi. Insomma, volenti o nolenti, ad oggi lo spagnolo è un titolare della difesa della Fiorentina. Sembra difficile comunque immaginare un rinnovo di contratto.

Resta da capire come si comporterà la società già in vista del mercato di gennaio qualora il Betis, o qualcun altro, dovesse farsi avanti per Pablo Marì. Lo capiremo strada facendo, anche alla luce delle scelte tecniche di Vanoli da qui alle prossime settimane.

