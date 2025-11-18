Secondo quanto riportato da TMW, se alla Lazio venisse concessa la possibilità di agire a “saldo zero” durante la sessione invernale dopo le restrizioni estive, uno dei possibili sacrificati potrebbe essere Nuno Tavares, con cui Maurizio Sarri non avrebbe trovato il giusto feeling.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri
calciomercato
Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri
L'interesse di Sarri verso Parisi nel caso di addio di Nuno Tavares.
L’esterno è valutato intorno ai 20 milioni e la sua cessione potrebbe permettere ai biancocelesti di finanziare nuovi acquisti. In caso di addio del portoghese, la dirigenza capitolina potrebbe tornare a bussare alla porta della Fiorentina per Fabiano Parisi, poco utilizzato in viola e da tempo nel mirino di Sarri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA