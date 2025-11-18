Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri

calciomercato

Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri

Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri - immagine 1
L'interesse di Sarri verso Parisi nel caso di addio di Nuno Tavares.
Redazione VN

Secondo quanto riportato da TMW, se alla Lazio venisse concessa la possibilità di agire a “saldo zero” durante la sessione invernale dopo le restrizioni estive, uno dei possibili sacrificati potrebbe essere Nuno Tavares, con cui Maurizio Sarri non avrebbe trovato il giusto feeling.

L’esterno è valutato intorno ai 20 milioni e la sua cessione potrebbe permettere ai biancocelesti di finanziare nuovi acquisti. In caso di addio del portoghese, la dirigenza capitolina potrebbe tornare a bussare alla porta della Fiorentina per Fabiano Parisi, poco utilizzato in viola e da tempo nel mirino di Sarri.

Leggi anche
Insigne, parla l’agente: “Piace alla Lazio. Merita di stare ad alti livelli”
Sirene di mercato per Pablo Marì: è richiesto in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA