Tavares può salutare la Lazio. Il sostituto? C’è un viola nel mirino di Sarri

Secondo quanto riportato da TMW, se alla Lazio venisse concessa la possibilità di agire a “saldo zero” durante la sessione invernale dopo le restrizioni estive, uno dei possibili sacrificati potrebbe essere Nuno Tavares , con cui Maurizio Sarri non avrebbe trovato il giusto feeling.

L’esterno è valutato intorno ai 20 milioni e la sua cessione potrebbe permettere ai biancocelesti di finanziare nuovi acquisti. In caso di addio del portoghese, la dirigenza capitolina potrebbe tornare a bussare alla porta della Fiorentina per Fabiano Parisi, poco utilizzato in viola e da tempo nel mirino di Sarri.