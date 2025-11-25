Vitale: “Se Ferrari non rinnova il contratto a Fortini andrebbe arrestato”

Viola News
Vitale si Niccolò Fortini
Pino Vitale, noto dirigente, ha parlato a RTV 38. Con parole chiare e nette ha detto la sua su Niccolò Fortini e il suo futuro:

Se il contratto di Fortini non è ancora stato esteso, i dirigenti della Fiorentina stanno commettendo un errore gravissimo. Chi sta guidando tutto in questo momento? Ferrari? Bisognerebbe intervenire immediatamente e mandare a casa sua le forze dell'ordine e farlo arrestare se non gli rinnovano il contratto

