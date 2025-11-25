Viola News
Pedullà: “Si vede che è andato via Stefano Pioli ed è arrivato Paolo Vanoli”

Il commento di Pedullà
Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato la prestazione della Fiorentina di Paolo Vanoli contro la Juventus. Ecco le sue parole riportate dal suo canale YouTube:

Contro la Juventus Mandragora realizza un gol eccezionale, una conclusione straordinaria che rientra pienamente nel suo bagaglio tecnico. La nuova Fiorentina di Vanoli porta a casa il secondo pareggio di fila, risultato che però, in questo momento, serve a poco. Il calendario delle prossime partite è complicato, ma si sono intravisti più carattere, più orgoglio, una certa reazione: la squadra è apparsa meno spenta e più affamata, segno evidente dell’impronta del nuovo allenatore. Si percepisce chiaramente che è finita l’era Pioli e che con Vanoli qualcosa è cambiato. La Fiorentina deve uscire il prima possibile da questa classifica assurda e pesantissima: servono vittorie, perché con i pareggi non si va lontano.

