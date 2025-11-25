Pedullà: “Si vede che è andato via Stefano Pioli ed è arrivato Paolo Vanoli”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato la prestazione della Fiorentina di Paolo Vanoli contro la Juventus. Ecco le sue parole riportate dal suo canale YouTube:
Contro la Juventus Mandragora realizza un gol eccezionale, una conclusione straordinaria che rientra pienamente nel suo bagaglio tecnico. La nuova Fiorentina di Vanoli porta a casa il secondo pareggio di fila, risultato che però, in questo momento, serve a poco. Il calendario delle prossime partite è complicato, ma si sono intravisti più carattere, più orgoglio, una certa reazione: la squadra è apparsa meno spenta e più affamata, segno evidente dell’impronta del nuovo allenatore. Si percepisce chiaramente che è finita l’era Pioli e che con Vanoli qualcosa è cambiato. La Fiorentina deve uscire il prima possibile da questa classifica assurda e pesantissima: servono vittorie, perché con i pareggi non si va lontano.
