Sabatini: “De Gea imbambolato su Kostic! Vanoli non poteva perdere”

Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista, ha espresso la sua opinione sul pareggio della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole riportate dal suo canale YouTube:
Sabatini su Fiorentina-Juventus
La Juventus era passata in vantaggio nel finale del primo tempo e stava giocando in un contesto ambientale estremamente favorevole: aveva la possibilità di controllare e gestire il risultato, ma non è riuscita a farlo. La Fiorentina si è guadagnata il pareggio con pieno merito, il risultato è giusto: le due squadre sono sembrate sullo stesso livello. I viola avevano già sfiorato il gol colpendo la traversa con la conclusione potentissima di Kean. La formazione di Vanoli ha giocato allo stesso modo della Juventus, cosa che in altre epoche non avrebbe fatto notizia al Franchi… se non fosse che oggi la Juve è quinta e la Fiorentina è ultima. La Fiorentina temeva di precipitare: con una sconfitta la situazione sarebbe diventata insostenibile, per la città, per Vanoli e per i giocatori, un vero incubo a cielo aperto. La Juventus però non è riuscita a venir fuori dalla partita. Sul tiro di Mandragora, Di Gregorio mi è parso completamente sorpreso: non si è buttato con decisione, non ha nemmeno provato davvero a intervenire… e qualcosa di simile si può dire di De Gea sul tiro di Kostić. Kean era in una di quelle serate in cui nessuno sarebbe riuscito a contenerlo. A centrocampo, Locatelli ha avuto la meglio su Fagioli
