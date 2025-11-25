Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato sul suo canale YouTube la gara tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e la Juventus di Luciano Spalletti:
news viola
Sentite Caressa: “Rigore Vlahovic? L’intervento del VAR tirato per i capelli”
Mandragora ha realizzato un altro gol di grande qualità e sta mostrando una continuità notevole in una stagione molto complicata per la Fiorentina. La squadra viola? Vedremo… è ancora presto per giudicare. Ha portato a casa un punto, ma deve ancora ritrovarsi un po’. Kean ci mette sempre grande impegno: deve semplicemente tornare a segnare. Sono fasi che gli attaccanti attraversano, però lui è un vero trascinatore ed è decisivo in situazioni di classifica delicate come quella della Fiorentina
VAR—
Alcune direzioni arbitrali hanno lasciato perplessi, ma il tema principale resta il VAR. Il rigore assegnato a Vlahovic è stato valutato in modo molto borderline: non si era stabilito che in certi casi la decisione finale spettasse all’arbitro in campo? Sì, forse non aveva visto la prima trattenuta, però così si rischia di trasformare tutto in una moviola continua. L'intervento a Firenze è un po' tirato per i capelli. E Rocchi era stato chiarissimo… Com’è possibile che, dopo le sue indicazioni, gli stessi errori si ripetano? Manca compattezza nella categoria? Oppure c’è una tendenza da parte del VAR a intervenire per dimostrare la propria presenza?
© RIPRODUZIONE RISERVATA