Sentite Caressa: “Rigore Vlahovic? L’intervento del VAR tirato per i capelli”

Mandragora ha realizzato un altro gol di grande qualità e sta mostrando una continuità notevole in una stagione molto complicata per la Fiorentina. La squadra viola? Vedremo… è ancora presto per giudicare. Ha portato a casa un punto, ma deve ancora ritrovarsi un po’. Kean ci mette sempre grande impegno: deve semplicemente tornare a segnare. Sono fasi che gli attaccanti attraversano, però lui è un vero trascinatore ed è decisivo in situazioni di classifica delicate come quella della Fiorentina