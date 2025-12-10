Dall’Inghilterra: “Il Fulham punta Kean, si ricomporrebbe un duo”

Con una classifica così deficitaria, il mercato di gennaio diventa uno snodo cruciale nella stagione della Fiorentina. Questo vale sia per i possibili arrivi, ma anche per le partenze. Proprio su questo, secondo quanto riportato dal Daily Mail, su Moise Kean ci sarebbe l'interessamento del Fulham. I Cottagers hanno dovuto fare i conti con un inizio di stagione negativo, dovuto anche agli infortuni dei due big, Antonee Robinson e Rodrigo Muniz. In attacco Raul Jimenez ha faticato, e così la società starebbe monitorando proprio Moise Kean.
Ritorno in Premier?—
L'attaccante italiano sarebbe nella lista degli obiettivi del club londinese. L'allenatore Marco Silva in estate si era lamentato di un certo immobilismo sul mercato, ed a gennaio la società potrebbe rinforzare la squadra. Tra l'altro il portoghese conosce Kean, dato che lo ha già allenato all'Everton, dove il numero 20 viola faticò molto.
