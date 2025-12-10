Dall’Inghilterra: “Il Fulham punta Kean, si ricomporrebbe un duo”

Con una classifica così deficitaria, il mercato di gennaio diventa uno snodo cruciale nella stagione della Fiorentina. Questo vale sia per i possibili arrivi, ma anche per le partenze. Proprio su questo, secondo quanto riportato dal Daily Mail, su Moise Kean ci sarebbe l'interessamento del Fulham. I Cottagers hanno dovuto fare i conti con un inizio di stagione negativo, dovuto anche agli infortuni dei due big, Antonee Robinson e Rodrigo Muniz. In attacco Raul Jimenez ha faticato, e così la società starebbe monitorando proprio Moise Kean.