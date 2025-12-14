Gazzetta: “La Roma vuole un 9 e il piano B è… Gudmundsson!” Cosa succede

Firenze aspetta ancora il vero Albert Gudmundsson. L'islandese continua ad alternare buone rpestazioni (soprattutto in Conference), a partite anonime. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe interessata all'ex Genoa in vista di gennaio. I giallorossi vogliono rinforzarsi in attacco, e Gudmundsson piace alla dirigenza, un profilo già pronto, ed in gradi di incidere subito. Il giocatore però non sarebbe la prima scelta dei capitolini.
Obiettivo Gud—
Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee, del Manchester United. L'olandese però deve fare i conti con la volontà dei Red Devils, che potrebbero volerlo trattenere, a causa delle numerose assenze nel reparto. In caso di mancato arrivo di Zirkzee, sarebbe Gudmundsson l'alternativa con annessa una prima punta più fisica. La Roma però punterebbe solo al prestito del giocatore viola, senza trattare un titolo definitivo.
