Gazzetta: “La Roma vuole un 9 e il piano B è… Gudmundsson!” Cosa succede

Albert Gudmundsson sarebbe nel mirino della Roma. Ma i giallorossi hanno una strategia per il loro mercato di gennaio

Firenze aspetta ancora il vero Albert Gudmundsson. L'islandese continua ad alternare buone rpestazioni (soprattutto in Conference), a partite anonime. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe interessata all'ex Genoa in vista di gennaio. I giallorossi vogliono rinforzarsi in attacco, e Gudmundsson piace alla dirigenza, un profilo già pronto, ed in gradi di incidere subito. Il giocatore però non sarebbe la prima scelta dei capitolini.