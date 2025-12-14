Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Roma vuole un 9 e il piano B è… Gudmundsson!” Cosa succede

news viola

Gazzetta: “La Roma vuole un 9 e il piano B è… Gudmundsson!” Cosa succede

Gazzetta: “La Roma vuole un 9 e il piano B è… Gudmundsson!” Cosa succede - immagine 1
Albert Gudmundsson sarebbe nel mirino della Roma. Ma i giallorossi hanno una strategia per il loro mercato di gennaio
Redazione VN

Firenze aspetta ancora il vero Albert Gudmundsson. L'islandese continua ad alternare buone rpestazioni (soprattutto in Conference), a partite anonime. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe interessata all'ex Genoa in vista di gennaio. I giallorossi vogliono rinforzarsi in attacco, e Gudmundsson piace alla dirigenza, un profilo già pronto, ed in gradi di incidere subito. Il giocatore però non sarebbe la prima scelta dei capitolini.

Obiettivo Gud

—  

Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee, del Manchester United. L'olandese però deve fare i conti con la volontà dei Red Devils, che potrebbero volerlo trattenere, a causa delle numerose assenze nel reparto. In caso di mancato arrivo di Zirkzee, sarebbe Gudmundsson l'alternativa con annessa una prima punta più fisica. La Roma però punterebbe solo al prestito del giocatore viola, senza trattare un titolo definitivo.

Leggi anche
Gazzetta: “Il VP è così bello. Com’è possibile non esca una Fiorentina...
Fagioli sente ancora dolore: Vanoli col Verona difficilmente lo rischierà

© RIPRODUZIONE RISERVATA