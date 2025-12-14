Fagioli sente ancora dolore: Vanoli col Verona difficilmente lo rischierà

La botta al piede di sabato scorso rimediata contro il Sassuolo si fa ancora sentire per Nicolò Fagioli . Il centrocampista - scrive Repubblica - nella rifinitura di ieri ha lavorato ancora a parte. Escluse fratture, l'ex Juve ha già riposato in occasione della sfida contro la Dinamo Kiev, ma sente ancora dolore e per questo Vanoli non lo schiererà dal 1' contro il Verona.

Il regista è comunque in odore di convocazione ma difficilmente il tecnico viola correrà rischi. Discorso simile per Fazzini, alle prese ancora con un problema alla caviglia, mentre per Gosens - scrive il quotidiano - la cautela è massima. Il tedesco sta ancora recuperando dall'infortunio alla coscia e i tempi per il ritorno in campo non sono ancora facili da ipotizzare.