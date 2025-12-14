Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fagioli sente ancora dolore: Vanoli col Verona difficilmente lo rischierà

news viola

Fagioli sente ancora dolore: Vanoli col Verona difficilmente lo rischierà

Fagioli sente ancora dolore: Vanoli col Verona difficilmente lo rischierà - immagine 1
Ancora qualche problema per Nicolò Fagioli. Il centrocampista deve ancora smaltire la botta al piede di Sassuolo
Redazione VN

La botta al piede di sabato scorso rimediata contro il Sassuolo si fa ancora sentire per Nicolò Fagioli. Il centrocampista - scrive Repubblica - nella rifinitura di ieri ha lavorato ancora a parte. Escluse fratture, l'ex Juve ha già riposato in occasione della sfida contro la Dinamo Kiev, ma sente ancora dolore e per questo Vanoli non lo schiererà dal 1' contro il Verona.

Il regista è comunque in odore di convocazione ma difficilmente il tecnico viola correrà rischi. Discorso simile per Fazzini, alle prese ancora con un problema alla caviglia, mentre per Gosens - scrive il quotidiano - la cautela è massima. Il tedesco sta ancora recuperando dall'infortunio alla coscia e i tempi per il ritorno in campo non sono ancora facili da ipotizzare.

Leggi anche
Rep: 4-2-3-1, Kouamé e Richardson. Risorse e variabili per una nuova Fiorentina?
Nazione: “Gosens e Kouamè. Cosa aspetta Vanoli per il cambio di modulo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA