Rep: 4-2-3-1, Kouamé e Richardson. Risorse e variabili per una nuova Fiorentina?

Oltre alla prima vittoria sulla panchina viola, contro la Dinamo Kiev l'allenatore viola Paolo Vanoli ha incassato diverse certezze da cui ripartire anche per il campionato. Certo, come scrive Repubblica, il contesto europeo è totalmente diverso da quello del campionato e il Verona non è certo la squadra ucraina, ma nella politica dei piccoli passi qualche miglioramento si è visto. Quella di oggi però sarà una gara senza appello, di quelle che, usando una figura retorica ricorrente nel gergo calcistico, "vale come una finale".