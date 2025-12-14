Oltre alla prima vittoria sulla panchina viola, contro la Dinamo Kiev l'allenatore viola Paolo Vanoli ha incassato diverse certezze da cui ripartire anche per il campionato. Certo, come scrive Repubblica, il contesto europeo è totalmente diverso da quello del campionato e il Verona non è certo la squadra ucraina, ma nella politica dei piccoli passi qualche miglioramento si è visto. Quella di oggi però sarà una gara senza appello, di quelle che, usando una figura retorica ricorrente nel gergo calcistico, "vale come una finale".
Rep: 4-2-3-1, Kouamé e Richardson. Risorse e variabili per una nuova Fiorentina?
Rep: 4-2-3-1, Kouamé e Richardson. Risorse e variabili per una nuova Fiorentina?
Contro il Verona si riparte dal 3-5-2, ma Vanoli può contare su nuovi spunti dopo la Conference League
Il match di oggi non ammette più passi falsi: la quota salvezza dista ora 8 punti e sembra alzarsi di più ogni giornata. Per questo, dal match europeo di giovedì, il tecnico viola può trarre nuovi spunti tattici. Il 4-2-3-1 lanciato in corsa nel maggior momento di difficoltà della partita ha rappresentato una svolta da tutti i punti di vista. Ma anche il brio di chi per ora è stato meno impiegato, come Richardson e Kouamé, che possono rappresentare una risorsa importante.
