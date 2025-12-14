Viola News
Gazzetta dello Sport

Sentite Di Livio: “Fiorentina costruita male, ma si salverà. Non ho dubbi”

"Innanzitutto battendo il Verona. E poi concentrandosi su una partita alla volta senza fare tabelle o proclami. Bisogna coprirsi meglio e sfruttare il potenziale in avanti"
Redazione VN

Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato la situazione del club di Rocco Commisso. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 

Analogie con 2001-2002? Solo nella differenza tra potenzialità e rendimento. Ma stavolta la Fiorentina riuscirà a salvarsi. Noi impiegammo troppo tempo a renderci conto del rischio. Adesso mi sembra che ci sia la percezione esatta del problema. E poi ai miei tempi c'era un grande problema societario, ora il club è solido. Quindi credo ci siano tutte le condizioni affinché la squadra esca dal momento difficile, trovi continuità e chiuda la stagione senza troppa sofferenza

COSA E' SUCCESSO?

E una cosa incredibile. La rosa non è fortissima, è stata costruita male soprattutto a centrocampo, ma non è cosi debole. Forse sono state trascurate le sconfitte iniziali. E diventata una questione mentale: la squadra è entrata in un vortice di situazioni negative

COME SE NE ESCE?

Innanzitutto battendo il Verona. E poi concentrandosi su una partita alla volta senza fare tabelle o proclami. Bisogna coprirsi meglio e sfruttare il potenziale in avanti. Il giocatore conta meno dell'uomo: non ti devi nascondere, non devi aver paura. I tifosi faranno la loro parte: so quanto può spingere la gente di Firenze. Ma ripeto: la Fiorentina si salverà

EUROPA

Adesso non bisogna pensarci troppo, poi si vedrà. Ma sono convinto che la Conference League possa dare un impulso positivo. I risultati portano serenità e puliscono la testa. La Fiorentina deve avere l'ambizione di chiudere il campionato a metà classifica e, quando avrà riguadagnato qualche posizione, l'avventura europea sarà un valore aggiunto e un modo per dimostrare le qualità del gruppo

