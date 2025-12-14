Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato la situazione del club di Rocco Commisso. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Sentite Di Livio: “Fiorentina costruita male, ma si salverà. Non ho dubbi”
"Innanzitutto battendo il Verona. E poi concentrandosi su una partita alla volta senza fare tabelle o proclami. Bisogna coprirsi meglio e sfruttare il potenziale in avanti"
Analogie con 2001-2002? Solo nella differenza tra potenzialità e rendimento. Ma stavolta la Fiorentina riuscirà a salvarsi. Noi impiegammo troppo tempo a renderci conto del rischio. Adesso mi sembra che ci sia la percezione esatta del problema. E poi ai miei tempi c'era un grande problema societario, ora il club è solido. Quindi credo ci siano tutte le condizioni affinché la squadra esca dal momento difficile, trovi continuità e chiuda la stagione senza troppa sofferenza
COSA E' SUCCESSO?
E una cosa incredibile. La rosa non è fortissima, è stata costruita male soprattutto a centrocampo, ma non è cosi debole. Forse sono state trascurate le sconfitte iniziali. E diventata una questione mentale: la squadra è entrata in un vortice di situazioni negative
COME SE NE ESCE?
Innanzitutto battendo il Verona. E poi concentrandosi su una partita alla volta senza fare tabelle o proclami. Bisogna coprirsi meglio e sfruttare il potenziale in avanti. Il giocatore conta meno dell'uomo: non ti devi nascondere, non devi aver paura. I tifosi faranno la loro parte: so quanto può spingere la gente di Firenze. Ma ripeto: la Fiorentina si salverà
EUROPA
Adesso non bisogna pensarci troppo, poi si vedrà. Ma sono convinto che la Conference League possa dare un impulso positivo. I risultati portano serenità e puliscono la testa. La Fiorentina deve avere l'ambizione di chiudere il campionato a metà classifica e, quando avrà riguadagnato qualche posizione, l'avventura europea sarà un valore aggiunto e un modo per dimostrare le qualità del gruppo
