Gazzetta: “I concetti espressi ieri da Vanoli alla squadra in vista del Verona”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul lavoro svolto ieri dalla squadra al Viola park, giorno di rifinitura. Ecco i concetti espressi da Vanoli in vista della sfida col Verona:
Ieri Vanoli ha ribadito concetti che sta cercando di far memorizzare: l'attenzione alle distanze, la necessità di mantenere l'equilibrio, il bisogno di verticalizzare nei tempi giusti per evitare che Gudmundsson riceva palla marcato e con le spalle alla porta e che Kean finisca in fuorigioco. E poi, la calma: qualunque cosa accada durante la gara, c'è sempre la possibilità di rimediare. Un concetto magari banale, ma che da queste parti è stato completamente dimenticato negli ultimi mesi terribili
