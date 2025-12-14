Gazzetta: “Il VP è così bello. Com’è possibile non esca una Fiorentina all’altezza?”

La Gazzetta dello Sport elogia il Viola Park di Rocco Commisso. Definendolo "Il tempio della Fiorentina", ed è lì che la squadra di Vanoli deve provare a rinascere:
Il confronto Rocco Commisso, dall'altra parte dell'Oceano, attende buone notizie. Il presidente è dispiaciuto di dover stare lontano, ma non si possono dribblare i medici che ancora gli vietano il lungo viaggio. Ogni giorno, però, Rocco si collega con il Viola Park, tempio della fiorentinità, un posto così bello che ti chiedi come sia possibile che da lì non esca una squadra all'altezza della situazione. Come sia possibile che il portiere David De Gea, allenandosi tra gli ulivi e l'orto voluti espressamente da Commisso, non riscopra quella forza che l'anno scorso lo rendeva quasi imperforabile. Come sia possibile che i giocatori non si ritrovino correndo nella pace di quei campi immersi nel silenzio.
