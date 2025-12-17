Nazione: “Fagioli non è più al centro del progetto. Ci sono 2 incedibili”

In vista del mercato di gennaio, la Fiorentina ha già tracciato una distinzione chiara tra giocatori considerati intoccabili e altri potenzialmente sacrificabili. Tra gli incedibili rientrano Moise Kean e Fortini: il centravanti, seguito anche dal West Ham, è ritenuto decisivo nella corsa salvezza, mentre il terzino, corteggiato dalla Roma, è visto come un patrimonio del club e per lui si punta a chiudere presto il rinnovo.