Nazione: “Fagioli non è più al centro del progetto. Ci sono 2 incedibili”

In vista del mercato di gennaio, la Fiorentina ha già tracciato una distinzione chiara tra giocatori considerati intoccabili e altri potenzialmente sacrificabili. Tra gli incedibili rientrano Moise Kean e Fortini: il centravanti, seguito anche dal West Ham, è ritenuto decisivo nella corsa salvezza, mentre il terzino, corteggiato dalla Roma, è visto come un patrimonio del club e per lui si punta a chiudere presto il rinnovo.
Situazione diversa per Albert Gudmundsson, Nicolò Fagioli e Dodò. Il numero 10 viola, anch’egli nel mirino della Roma, ha concrete possibilità di lasciare Firenze già a gennaio, mentre l’ex Juventus e l’esterno brasiliano non sembrano più centrali nel progetto tecnico della società.
Le possibili cessioni, tuttavia, potrebbero estendersi anche ad altri elementi della rosa, con l’obiettivo di finanziare i rinforzi in entrata. Resta una certezza: nelle scelte di mercato di gennaio sarà la società ad avere l’ultima parola, senza farsi condizionare dalle pressioni esterne. Lo scrive la Nazione.
