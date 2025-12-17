Viola News
Un recupero possibile, ma non scontato: Fazzini ci prova per il Losanna

Fazzini potrebbe recuperare per la Conference
Redazione VN

Fra Losanna domani e domenica con l'Udinese, Paolo Vanoli dovrà dosare energie mentali e fisiche. Cher Ndour è squalificato in Conference ed è un sicuro assente così come Gosens che salta per infortunio anche la sfida europea e con grande probabilità la successiva partita di campionato. Una ricaduta ha fermato nuovamente il tedesco che è stato sottoposto ad altri esami e la situazione sarà da valutare passo dopo passo.

Possibile invece, ma non scontato, il recupero di Fazzini per la Svizzera. Oggi dopo l'allenamento del mattino a Firenze ci saranno i convocati e poi la partenza per Losanna dove alle 18.30 è prevista la conferenza pre-Conference League di Paolo Vanoli e di un giocatore. Dichiarazioni che di fatto interromperanno il silenzio stampa deciso dal club dopo la sconfitta interna contro il Verona di domenica scorsa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

