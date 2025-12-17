Viola News
Petardi contro il VP, gruppi di 7/8 persone. E la Fiesole riflette sulla protesta

Continua l'indagine dei carabinieri
Redazione VN

Due notti consecutive sono stati lanciati petardi contro il Viola Park, centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, senza provocare feriti. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno individuato un gruppo di sette-otto persone che avrebbe scagliato una quindicina di petardi contro la recinzione mentre la squadra è in ritiro dopo la sconfitta con il Verona.

L’episodio viene interpretato come un gesto di protesta legato al pessimo andamento della stagione, con la Fiorentina ultima in classifica e ancora senza vittorie. Il clima attorno al club è sempre più teso: dopo i fischi e i cori di contestazione a Reggio Emilia e al Franchi, la tifoseria viola sta intensificando le manifestazioni di dissenso nei confronti di squadra e società.

Particolarmente dura la presa di posizione del Centro Coordinamento Viola Club, che in un comunicato ha dichiarato di non riconoscersi più nell’attuale proprietà, criticando apertamente le parole del presidente e i risultati della gestione. Anche la Curva Fiesole sta valutando nuove iniziative di protesta, dopo aver già tappezzato la città di striscioni nelle scorse settimane. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

