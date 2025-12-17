Gosens salta l’Europa e Vanoli cambia l’attacco: Roberto Piccoli spera

Piccoli titolare in Conference

Redazione VN 17 dicembre - 07:24

La Fiorentina parte oggi da Firenze per l’ultima trasferta europea del 2025, direzione Losanna. Per la sfida di Conference League non sarà ancora disponibile Robin Gosens, fermo da oltre un mese e mezzo: la ricaduta al polpaccio continua a destare preoccupazione e potrebbe costringerlo a saltare anche le prossime gare di campionato, con un rientro possibile solo a inizio 2026. Da valutare invece Jacopo Fazzini, che resta in forte dubbio per la gara in Svizzera.

Sono attese diverse novità di formazione, a partire dall’attacco. Roberto Piccoli dovrebbe tornare titolare dopo quasi tre settimane, l’ultima volta dall’inizio a Bergamo. Da allora ha collezionato solo mezz’ora contro il Sassuolo e non è sceso in campo contro Dinamo Kiev e Verona, rendendo probabile un suo impiego dal primo minuto.

L’avversario sarà il Losanna guidato dal tedesco Peter Zeidler, ex collaboratore di Ralf Rangnick all’Hoffenheim. I biancoblù del Canton Vaud, soprannominati i “signori della notte”, arrivano da tre pareggi consecutivi per 0-0 tra campionato e Conference League: sono ottavi in patria e sedicesimi nella classifica europea con 8 punti, uno in meno della Fiorentina. Alle 18.30, dallo stadio de la Tuilière, è prevista la conferenza stampa di Paolo Vanoli insieme a un giocatore viola.