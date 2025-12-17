Viola News
Gosens salta l’Europa e Vanoli cambia l’attacco: Roberto Piccoli spera

Piccoli titolare in Conference
Redazione VN

La Fiorentina parte oggi da Firenze per l’ultima trasferta europea del 2025, direzione Losanna. Per la sfida di Conference League non sarà ancora disponibile Robin Gosens, fermo da oltre un mese e mezzo: la ricaduta al polpaccio continua a destare preoccupazione e potrebbe costringerlo a saltare anche le prossime gare di campionato, con un rientro possibile solo a inizio 2026. Da valutare invece Jacopo Fazzini, che resta in forte dubbio per la gara in Svizzera.

Sono attese diverse novità di formazione, a partire dall’attacco. Roberto Piccoli dovrebbe tornare titolare dopo quasi tre settimane, l’ultima volta dall’inizio a Bergamo. Da allora ha collezionato solo mezz’ora contro il Sassuolo e non è sceso in campo contro Dinamo Kiev e Verona, rendendo probabile un suo impiego dal primo minuto.

L’avversario sarà il Losanna guidato dal tedesco Peter Zeidler, ex collaboratore di Ralf Rangnick all’Hoffenheim. I biancoblù del Canton Vaud, soprannominati i “signori della notte”, arrivano da tre pareggi consecutivi per 0-0 tra campionato e Conference League: sono ottavi in patria e sedicesimi nella classifica europea con 8 punti, uno in meno della Fiorentina. Alle 18.30, dallo stadio de la Tuilière, è prevista la conferenza stampa di Paolo Vanoli insieme a un giocatore viola. 

