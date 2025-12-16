VN – Da Gosens a Fazzini: il punto dall’infermeria e il possibile cambio modulo

Quando tornano Gosens e Fazzini

Giovanni Zecchi Redattore 16 dicembre - 15:21

La Serie B, il caos spogliatoio, il mercato ma c'è anche una partita da giocare. E solo su quello si sta concentrando Paolo Vanoli dopo la riconferma ottenuta nella giornata di ieri. Giovedì la Fiorentina affronterà il Losanna in Conference League e vincere sarà fondamentale.

Purtroppo però, non dovrà fare a meno ancora di Robin Gosens e Jacopo Fazzini. Due pedine fondamentali in questo momento e dopo spiegheremo perché. Partendo dal tedesco, l'infortunio ai flessori l'ha tenuto più lontano dal campo del previsto. Inoltre, come confermato da Paolo Vanoli in conferenza stampa, Gosens ha avuto una ricaduta importante nel momento in cui ha provato a forzare i carichi di lavoro. Non a caso il suo rientro era previsto per la sfida contro il Sassuolo, adesso si dovrà aspettare anche anno nuovo, salvo "miracoli" per la sfida contro il Parma.

Non semplice nemmeno la situazione che riguarda Jacopo Fazzini, ma comunque meno seria rispetto al tedesco. L'ex Empoli accusa da settimane un dolore alla caviglia che gli impedisce di allenarsi in gruppo. Lo staff viola lo valuta giorno dopo giorno, ma il rientro sembra slittare ancora di più. Con l'Udinese, Vanoli farà di tutto per averlo almeno in panchina.

Perché si parla di 2 pedine fondamentali per Vanoli? Perché nella Fazzini e Gosens, negli schemi dell'allenatore viola, sono i 2 giocatori chiave per il possibile cambio di modulo. Senza, difficile vedere una Fiorentina diversa dal 3-5-2.