La Fiorentina ha bisogno urgente di giocatori di forte personalità, capaci di credere nella salvezza nonostante una situazione ormai critica. Questo vale sia per i possibili acquisti sia per chi potrebbe lasciare il club, perché nello spogliatoio il clima è molto teso e non è più possibile fingere che tutto funzioni, come accaduto in alcune dichiarazioni del recente passato.
Corriere Fiorentino
Gli scontenti, CorFio: “Piccoli contrariato. Anche un difensore vorrebbe partire”
Diversi calciatori vivono un disagio evidente e, pur senza aver chiesto ufficialmente la cessione, hanno già incaricato i propri agenti di valutare alternative. Tra questi c’è Albert Gudmundsson, su cui è tornato concreto l’interesse della Roma, già accostata al giocatore durante l’estate. Anche Edin Dzeko, nonostante l’appello ai tifosi, non è soddisfatto della sua esperienza viola, dopo essere passato rapidamente da leader annunciato a elemento marginale della formazione.
Le dinamiche interne coinvolgono anche altri elementi: la necessità di dare spazio a Roberto Piccoli, anch’egli contrariato, limita le possibilità di movimento in attacco; Dodò attende ancora una propostadi rinnovo senza creare tensioni; Pablo Marì, invece, potrebbe valutare l’addio anche in virtù di un possibile passaggio alla difesa a quattro. In ogni caso, prima di intervenire sul mercato, la società chiede segnali concreti dal campo, consapevole che non tutti sono più convinti di restare a Firenze. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA