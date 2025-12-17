Gli scontenti, CorFio: “Piccoli contrariato. Anche un difensore vorrebbe partire”

La Fiorentina ha bisogno urgente di giocatori di forte personalità, capaci di credere nella salvezza nonostante una situazione ormai critica. Questo vale sia per i possibili acquisti sia per chi potrebbe lasciare il club, perché nello spogliatoio il clima è molto teso e non è più possibile fingere che tutto funzioni, come accaduto in alcune dichiarazioni del recente passato.