Gli scontenti, CorFio: “Piccoli contrariato. Anche un difensore vorrebbe partire”

Si allarga la lista degli scontenti in casa Fiorentina
La Fiorentina ha bisogno urgente di giocatori di forte personalità, capaci di credere nella salvezza nonostante una situazione ormai critica. Questo vale sia per i possibili acquisti sia per chi potrebbe lasciare il club, perché nello spogliatoio il clima è molto teso e non è più possibile fingere che tutto funzioni, come accaduto in alcune dichiarazioni del recente passato.

Diversi calciatori vivono un disagio evidente e, pur senza aver chiesto ufficialmente la cessione, hanno già incaricato i propri agenti di valutare alternative. Tra questi c’è Albert Gudmundsson, su cui è tornato concreto l’interesse della Roma, già accostata al giocatore durante l’estate. Anche Edin Dzeko, nonostante l’appello ai tifosi, non è soddisfatto della sua esperienza viola, dopo essere passato rapidamente da leader annunciato a elemento marginale della formazione.

Le dinamiche interne coinvolgono anche altri elementi: la necessità di dare spazio a Roberto Piccoli, anch’egli contrariato, limita le possibilità di movimento in attacco; Dodò attende ancora una propostadi rinnovo senza creare tensioni; Pablo Marì, invece, potrebbe valutare l’addio anche in virtù di un possibile passaggio alla difesa a quattro. In ogni caso, prima di intervenire sul mercato, la società chiede segnali concreti dal campo, consapevole che non tutti sono più convinti di restare a Firenze. Lo scrive Il Corriere Fiorentino. 

