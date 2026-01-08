VN – La lista dei partenti si allunga: anche Christian Kouamé può andare

Dopo il rientro dall'infortunio per la rottura del crociato, Christian Kouamé era finalmente tornato in campo. Paolo Vanoli, a causa dell'assenza di Gosens, l'aveva impiegato nel ruolo di esterno.
Christian Kouamé dovrebbe lasciare la Fiorentina
Con l'arrivo di Solomon Kouamé sta trovando poco spazio, per questo sarà uno di quelli che partirà in questa sessione di mercato.
