VN – La lista dei partenti si allunga: anche Christian Kouamé può andare

Christian Kouamé dovrebbe lasciare la Fiorentina
Nicolò Schira

Dopo il rientro dall'infortunio per la rottura del crociato, Christian Kouamé era finalmente tornato in campo. Paolo Vanoli, a causa dell'assenza di Gosens, l'aveva impiegato nel ruolo di esterno.

Con l'arrivo di Solomon Kouamé sta trovando poco spazio, per questo sarà uno di quelli che partirà in questa sessione di mercato.

