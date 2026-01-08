Fiorentina chiara, giocatore pure: perché privarsi di Jacopo Fazzini?

Soltanto 15 presenze stagionali, 0 gol e 0 assist, con appena 609 minuti giocati. Che senso ha privarsi di Jacopo Fazzini?

Giovanni Zecchi Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 17:02)

Se si chiede a un giovane calciatore qual è il sogno di una vita, accanto alla vittoria della Champions League c’è sicuramente quello di poter vestire i colori della propria squadra del cuore. È ciò che quest’estate ha vissuto Jacopo Fazzini, da sempre grande tifoso della Fiorentina. Un sogno, però, che rischia di svanire in questo mercato di gennaio: una possibilità che, a onor di logica, lascia piuttosto interdetti.

Soltanto 15 presenze stagionali, 0 gol e 0 assist, con appena 609 minuti giocati. Un infortunio importante alla caviglia lo tiene lontano dal campo dalla fine di novembre, accompagnato da tanti punti interrogativi sul suo reale potenziale. Con Stefano Pioli, Fazzini sembrava uno dei giocatori più in forma: giovane, mentalmente libero e capace di dare imprevedibilità all’attacco della Fiorentina. L’esonero dell’ex allenatore del Milan, principale estimatore del giovane centrocampista al Viola Park, e l’arrivo di Paolo Vanoli a Firenze hanno rallentato la sua crescita.

Tra i due, infatti, non scocca la scintilla. Almeno non subito. Vanoli pretende molto fin da subito e Fazzini trova spazio solo sporadicamente contro Genoa e AEK Atene, prima di infortunarsi e finire in tribuna a Bergamo. Da quel momento, il giocatore non ha più avuto occasioni per far cambiare idea al suo allenatore. Il problema alla caviglia si è rivelato più serio del previsto e il suo rientro in campo è slittato fino alla gara di domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Nel frattempo, il mercato è ormai iniziato e il giocatore non sembra rientrare nei piani di Fabio Paratici. L’ex Empoli è stato infatti inserito tra i giocatori non indispensabili alla causa viola e che potrebbero lasciare Firenze in caso di occasione favorevole. La pista più calda porta al Bologna, con Giovanni Fabbian obiettivo concreto di Paratici: il club di Rocco Commisso vorrebbe utilizzare Fazzini come possibile contropartita, segnale chiaro delle intenzioni della Fiorentina sul futuro del ragazzo.

Una visione che si scontra con la volontà dello stesso Fazzini, deciso a restare a Firenze per giocarsi tutte le sue chance in maglia viola. Comprensibile, visto lo scarso impiego degli ultimi mesi. Tuttavia, l’operazione di “rinnego” del mercato estivo prosegue senza sosta e Fazzini rischia di finire nel vortice delle cessioni.

Il tempo scorre e toccherà a lui dimostrare di poter essere utile a questa squadra. Paolo Vanoli non ha mai chiuso le porte a nessuno: chi merita, avrà spazio. Sempre che il mercato non metta fine al sogno del giovane tifoso viola.