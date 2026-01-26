VN – Kean vuole giocare, ma serve pazienza: ecco quando tornerà titolare

Moise Kean vuole scendere in campo al più presto! Ecco per quando è previsto il suo rientro in campo

Giovanni Zecchi Redattore 26 gennaio - 12:00

"La pazienza è potere: con il tempo e la pazienza, ogni foglia di gelso diventa seta", diceva Confucio. Ed è un po’ l’insegnamento che lo staff viola sta cercando di inculcare nella mente di Moise Kean. Dal Viola Park lo descrivono come un leone in gabbia, voglioso di scendere in campo con la maglia della Fiorentina il prima possibile. La punta viola, però, deve fare i conti con una caviglia malconcia che continua a dare segnali preoccupanti. Non a caso, l’attaccante sta svolgendo un allenamento personalizzato da Fiorentina-Udinese, gara in cui uscì a 15 minuti dalla fine.

Non si tratta di un infortunio semplice da gestire, soprattutto considerando i numerosi impegni della squadra di Paolo Vanoli e la preoccupante posizione in classifica. Nonostante il dolore, il giocatore è sceso in campo per provare a dare una mano alla squadra, come nella gara di Parma, dove Kean ha giocato sottotono e con infiltrazioni proprio alla caviglia. Ci ha provato, ma non è andata bene.

Da quel momento, lo staff viola non ha più fatto un passo indietro e ha indicato il percorso da seguire per rientrare al 100% il prima possibile. Napoli? Forse. Torino? Sì. La Fiorentina vorrebbe avere l’attaccante a disposizione di Paolo Vanoli per la gara con i granata al Franchi, altro scontro diretto per la salvezza. Al Maradona, invece, potrebbe tornare ma in panchina, senza correre alcun rischio.

Detto ciò, è giusto ribadire che la Fiorentina non ha intenzione di privarsi del suo attaccante. Al di là di ogni tipo di voce, Moise Kean in queste settimane è stato il primo a recarsi al Viola Park per seguire il suo periodo di cure. Non ha mai saltato una sessione di allenamento e, anzi, da giorni spinge per scendere in campo dal primo minuto. Tutto ciò dimostra come la punta sia al centro del progetto viola, desiderosa di dare una mano al gruppo.

Inoltre, Paolo Vanoli sa benissimo che, con il solo Piccoli a disposizione, sarà difficile salvarsi: l’ex Cagliari non sembra avere la continuità giusta per sostenere il peso dell’attacco viola in questo periodo. E visto che dal mercato non dovrebbe arrivare una prima punta di ruolo, Moise Kean serve come il pane a questa squadra. "La pazienza è la virtù dei forti" e Moise Kean non vede l’ora di dimostrare quanto sia diventato forte… e paziente.