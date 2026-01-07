“L’è tutto sbagliato, tutto da rifare”: il naufragio totale del mercato estivo

Otto acquisti su nove sbagliati (il nono è Lezzerini, terzo portiere utile per le liste). Un dato che può sembrare quasi un record, quello fatto registrare dalla dirigenza viola – in particolare da Daniele Pradè e Roberto Goretti – nell’ultima sessione estiva di mercato. Oltre 90 milioni di euro spesi per, oggettivamente, peggiorare la resa della squadra. “L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare” è il celebre motto di Gino Bartali, diventato nel tempo simbolo della necessità di ricominciare davanti a un fallimento. Una frase che oggi sembra raccontare perfettamente il mercato estivo viola. Andiamo però ad analizzare, acquisto per acquisto, tutte le operazioni dell’estate viola.