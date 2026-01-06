CorSport rivela: “Fazzini ha fatto sapere alla Fiorentina la sua volontà sul futuro”

Jacopo Fazzini e il suo futuro a Firenze

Redazione VN 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 09:10)

Jacopo Fazzini è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver superato il problema alla caviglia che lo aveva fermato per oltre un mese, dall’ultima presenza in Conference League contro l’Aek Atene del 27 novembre. Da ieri è di nuovo a pieno regime e l’obiettivo immediato è la convocazione per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, traguardo già raggiunto, con Vanoli pronto a riaccoglierlo come possibile risorsa per il presente.

Finora la sua esperienza in viola è stata frenata dai continui guai fisici, ma ora il centrocampista ex Empoli è determinato a recuperare il tempo perduto e dimostrare il valore dell’investimento fatto dalla Fiorentina in estate. Legato al club anche da una forte componente emotiva, essendo tifoso viola fin da bambino, Fazzini non prende in considerazione l’idea di lasciare Firenze, né in prestito né a titolo definitivo, soprattutto in un momento in cui la squadra è chiamata a lottare per la salvezza.

Il numero 22 vuole ripartire e incidere davvero, andando oltre i 383 minuti giocati in campionato e i 226 in Europa, finora senza gol né assist. Tra settembre e ottobre aveva mostrato sprazzi di qualità e personalità, ma il lungo periodo buio della Fiorentina e i suoi problemi fisici ne hanno ridimensionato il ruolo. Ora, con la piena disponibilità ritrovata, Fazzini vuole voltare pagina e tornare protagonista. Lo scrive il Corriere dello Sport.