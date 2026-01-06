Viola News
calciomercato

Fazzini un’occasione? Ds Lecce: “Cercheremo di cogliere le opportunità”

Fazzini un’occasione? Ds Lecce: “Cercheremo di cogliere le opportunità” - immagine 1
L'intervento di Trinchera prima della partita contro la Roma
Redazione VN

Stefano Trinchera, ds del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida alla Roma nella 19esima giornata di campionato: ruba l'occhio la risposta su Fazzini e Vergara, dato che i salentini hanno perso Berisha per infortunio nel mezzo:

Noi siamo preparati, sapendo che la Roma è una grande squadra. Ma abbiamo il pubblico delle grande occasioni dalla nostra, vogliamo muovere la classifica.

Occasioni Fazzini e Vergara?

—  

Abbiamo una identità di squadra, non stravolgeremo l’organico. Vogliamo accontentare qualche ragazzo che sta giocando poco e se ci sarà qualche opportunità cercheremo di coglierla.

In attacco

—  

Crediamo molto in questi due ragazzi che abbiamo, i gol li dobbiamo cercare con il lavoro, il gioco. Senza precluderci di poter fare altre cose, ma Stulic e Camarda sono gli attaccanti di riferimento e crediamo molto in loro.

