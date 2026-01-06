Stefano Trinchera, ds del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida alla Roma nella 19esima giornata di campionato: ruba l'occhio la risposta su Fazzini e Vergara, dato che i salentini hanno perso Berisha per infortunio nel mezzo:
Fazzini un’occasione? Ds Lecce: “Cercheremo di cogliere le opportunità”
L'intervento di Trinchera prima della partita contro la Roma
Noi siamo preparati, sapendo che la Roma è una grande squadra. Ma abbiamo il pubblico delle grande occasioni dalla nostra, vogliamo muovere la classifica.
Occasioni Fazzini e Vergara?—
Abbiamo una identità di squadra, non stravolgeremo l’organico. Vogliamo accontentare qualche ragazzo che sta giocando poco e se ci sarà qualche opportunità cercheremo di coglierla.
In attacco—
Crediamo molto in questi due ragazzi che abbiamo, i gol li dobbiamo cercare con il lavoro, il gioco. Senza precluderci di poter fare altre cose, ma Stulic e Camarda sono gli attaccanti di riferimento e crediamo molto in loro.
