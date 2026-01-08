Che Paratici abbia puntato Radu Dragusin per la difesa viola non è più un segreto. Il difensore del Tottenham è un pupillo dell'ex Juventus e la sua volontà è quella di tornare in Italia.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina, Dragusin si allontana? Un club di Serie A in contatto con il Tottenham
calciomercato
Fiorentina, Dragusin si allontana? Un club di Serie A in contatto con il Tottenham
Dragusin vicino al ritorno in Italia, ma non alla Fiorentina
Come riportato da Gianluca Di Marzio.com, la Roma sarebbe interessata al difensore ex Genoa. In queste ore il club giallorosso sarebbe in contatto con il club inglese per trovare un accordo sulle cifre. La Fiorentina, concentrata su altri obiettivi, sembra lontana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA