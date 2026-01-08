Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina, Dragusin si allontana? Un club di Serie A in contatto con il Tottenham

calciomercato

Fiorentina, Dragusin si allontana? Un club di Serie A in contatto con il Tottenham

Radu Dragusin
Dragusin vicino al ritorno in Italia, ma non alla Fiorentina
Redazione VN

Che Paratici abbia puntato Radu Dragusin per la difesa viola non è più un segreto. Il difensore del Tottenham è un pupillo dell'ex Juventus e la sua volontà è quella di tornare in Italia.

Come riportato da Gianluca Di Marzio.com, la Roma sarebbe interessata al difensore ex Genoa. In queste ore il club giallorosso sarebbe in contatto con il club inglese per trovare un accordo sulle cifre. La Fiorentina, concentrata su altri obiettivi, sembra lontana. 

Leggi anche
CorSport: Fiorentina su Massolin, il talento del Modena paragonato a Koopmeiners
VN – Brescianini in arrivo: tutti i dettagli. E si profila un B&B in viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA