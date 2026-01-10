Kouamè sul mercato: sirene spagnole e un club di B su di lui

Come vi abbiamo già anticipato (LA NOTIZIA), Christian Kouamè è uno dei giocatori che la Fiorentina vuole cercare di vendere durante questa sessione di calciomercato. L'attaccante ivoriano sarebbe potuto partire già in estate, ma causa infortunio è dovuto rimanere a Firenze. Come riportato da TMW, su di lui ci sarebbero gli occhi di due club spagnolo: Girona e Valencia. Ma non solo, perché Kouamè piace anche alla Sampdoria in Serie B, asse molto calda in questo mercato, visto il prestito già ufficializzato di Martinelli e l'interesse per Mattia Viti.