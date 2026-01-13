VN – De Rossi chiama Baldanzi, i viola restano avanti; occhi su nuovo attaccante

Il Genoa ha alzato il pressing su Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è stato un contatto diretto tra il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, e il giovane centrocampista per convincerlo a sposare il progetto rossoblù. Tuttavia, al momento la Fiorentina sembra mantenere un leggero vantaggio nella corsa al giocatore, ma con Gasperini che per ora non ha dato il via libera per la cessione servirà pazienza.