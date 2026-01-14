Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Moretto: “Kouamé fuori dal progetto Vanoli. Richieste dalla Spagna”

calciomercato

Moretto: “Kouamé fuori dal progetto Vanoli. Richieste dalla Spagna”

Moretto: “Kouamé fuori dal progetto Vanoli. Richieste dalla Spagna” - immagine 1
Secondo Matteo Moretto, anche l’Osasuna si aggiunge ai club di Liga interessati a Kouamé, ormai ai margini del progetto viola
Redazione VN

Il futuro di Christian Kouamé sembra sempre più distante dalla Fiorentina. Fuori dal progetto tecnico di Paolo Vanoli, l’attaccante ivoriano potrebbe proseguire la sua carriera in Spagna.

Come riportato da Matteo Moretto, dopo Valencia e Girona, anche l’Osasuna ha chiesto informazioni su Kouamé. Il club di Pamplona sta valutando rinforzi offensivi, con l’idea di operare soprattutto tramite prestiti.

Leggi anche
Da Genova: “Dopo Palma, la Samp ufficializzerà tra poco anche Viti”
Poco spazio per Kospo, ma la Fiorentina lo apprezza. Nessuna cessione in vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA