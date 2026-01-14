Il futuro di Christian Kouamé sembra sempre più distante dalla Fiorentina. Fuori dal progetto tecnico di Paolo Vanoli, l’attaccante ivoriano potrebbe proseguire la sua carriera in Spagna.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Moretto: “Kouamé fuori dal progetto Vanoli. Richieste dalla Spagna”
calciomercato
Moretto: “Kouamé fuori dal progetto Vanoli. Richieste dalla Spagna”
Secondo Matteo Moretto, anche l’Osasuna si aggiunge ai club di Liga interessati a Kouamé, ormai ai margini del progetto viola
Come riportato da Matteo Moretto, dopo Valencia e Girona, anche l’Osasuna ha chiesto informazioni su Kouamé. Il club di Pamplona sta valutando rinforzi offensivi, con l’idea di operare soprattutto tramite prestiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA