Torna di moda Mangala: il belga proposto a Fiorentina e altri club di A

Orel Mangala torna a far parlare di sé in chiave mercato Fiorentina. Secondo Sportitalia, il centrocampista belga del 1998 potrebbe finire nel mirino di diverse squadre di Serie A. Mangala sarebbe interessato a un’esperienza in Italia e sarebbe stato proposto a diversi club italiani Fiorentina, Lazio, Milan e Como tramite un prestito.
Il giocatore era già stato vicino ai viola nell’ultima finestra estiva del 2024 (LEGGI QUI), ma alla fine si trasferì all’Everton sempre in prestito, nonostante la disponibilità a trasferirsi a Firenze. Nella prima parte del 2025, però, un infortunio serio al ginocchio, con rottura del crociato, lo ha tenuto lontano dai campi per mesi. Il centrocampista è rientrato solo a fine novembre per qualche minuto, prima di fermarsi di nuovo per un problema muscolare e tornare in campo a fine dicembre per pochi spezzoni di partita.
