Torna di moda Mangala: il belga proposto a Fiorentina e altri club di A

Orel Mangala torna a far parlare di sé in chiave mercato Fiorentina. Secondo Sportitalia, il centrocampista belga del 1998 potrebbe finire nel mirino di diverse squadre di Serie A. Mangala sarebbe interessato a un’esperienza in Italia e sarebbe stato proposto a diversi club italiani Fiorentina, Lazio, Milan e Como tramite un prestito.