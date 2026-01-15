I dialoghi tra gli agenti di Fortini e la Fiorentina non sembrano andare a gonfie vele. Il rinnovo si fa sempre più complesso, e su di lui stanno mettendo gli occhi le big. Oltre alla Roma, secondo la Gazzetta dello Sport, anche la Juventus vorrebbe provarci per lui. I bianconeri potrebbero rappresentare un'opzione più convincente rispetto ai giallorossi.
Gazzetta: “La Juventus vuole Fortini. Valutazione e possibili contropartite”
La Juventus si inserisce per Fortini. La Fiorentina lo valuta 15 milioni, ma i bianconeri potrebbero abbassare la cifra
La Fiorentina valuta Fortini 15 milioni. La Juventus avrebbe alcune contropartite da offrire, pronte all'uso e utili alla causa viola. Si tratta di Daniele Rugani (in prestito) e Federico Gatti (titolo definitivo). La Fiorentina ha bisogno di rinforzi per rafforzare la difesa, ed i bianconeri potrebbero soddisfare le esigenze viola.
