Fiorentina verso il Bologna, Nazione: “Occhio a Brescianini e Solomon”

Edin Džeko continua a lavorare a parte e la sua presenza nella trasferta di domenica a Bologna è fortemente in dubbio. Anche nell’ultima seduta l’attaccante bosniaco ha svolto lavoro differenziato, aumentando il rischio di un nuovo forfait. Paolo Vanoli, però, potrà comunque contare su diverse alternative per costruire l’undici titolare, qualora il centravanti non dovesse recuperare in tempo.

In vista della gara, restano da valutare alcune possibili novità rispetto al pareggio contro il Milan. A centrocampo cresce la candidatura di Brescianini, che dopo l’ingresso convincente contro i rossoneri spera ora nella prima maglia da titolare con la Fiorentina. Le scelte dell’allenatore saranno orientate anche dalla condizione fisica e dall’equilibrio complessivo della squadra.

Sul fronte offensivo attenzione soprattutto alla corsia destra, dove è aperto il ballottaggio tra Solomon e Parisi, quest’ultimo reduce da segnali incoraggianti. Dal punto di vista tattico non sono invece previste rivoluzioni: Vanoli dovrebbe confermare la difesa a quattro, assetto che ha dato riscontri positivi nelle ultime uscite. Lo scrive la Nazione.