Nazione: “Fortini? La Fiorentina ha detto un altro no a un giocatore della Roma”

La Nazione ha fatto il punto su Niccolò Fortini. Il terzino viola piace a tanti club di A, in particolare a Roma e Juventus. E' già arrivato un no alla Roma, ma il club di Commisso potrebbe pensare di sacrificare il giovane talento:
Quella di ieri è però stata una giornata significativa per il futuro di Niccolo Fortini, che continua ad attirare su di sé le attenzioni di diverse big. Noto il forte interesse della Roma, che però negli ultimi giorni non ha fatto passi in avanti significativi per convincere la Fiorentina. Pochi i 10 milioni messi sul piatto da Massara e non hanno entusiasmato nemmeno le contropartite tecniche ipotizzate, da El Shaarawy a Bailey. Chi invece sembra avere più argomenti è la Juventus, piombata a sorpresa sull'esterno classe 2006. La Fiorentina valuta Fortini circa 20 milioni di euro, bianconeri pronti all'offerta ufficiale, che oltre a un conguaglio economico potrebbe prevedere anche uno tra Gatti e Rugani, difensori che piacciono alla Fiorentina, che con questa operazione sistemerebbe così anche il pacchetto arretrato di Vanoli. Valutazioni in corso, un po' sul piano tecnico e un altro po' su quello contrattuale, perché il rinnovo di Fortini non è ancora arrivato e l'accordo in scadenza nel 2027 non lascia tranquilla la Fiorentina in vista dell'estate.
