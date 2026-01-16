Gazzetta: “Ecco perché Spalletti vuole Fortini. E Paratici ha bisogno di una cosa”

La Juventus vuole Niccolò Fortini, questa la notizia rilanciata dalla Gazzetta dello Sport che parla di un Luciano Spalletti impressionato dal talento della Fiorentina. Fabio Paratici ha bisogno di rinforzi per ricostruire la Fiorentina e il club bianconero potrebbe approfittarsene. Ecco il punto della situazione (LA VERITA DI VN) :
Perché un ragazzo con venti gare in Serie A piace all'ex ct azzurro Luciano Spalletti? Fortini è nei pensieri dell'allenatore di Certaldo da un po', nonostante la giovane età: gioca nella Fiorentina, ha debuttato in campionato lo scorso 21 settembre contro il Como, sa occupare entrambe le fasce con leggerezza e, soprattutto, sensibilità al pericolo e quello spiccato senso di intraprendenza indispensabile nel pallone moderno. Torino è più di un'idea e le idee prendono forma anche grazie al gioco degli incastri quando di mezzo c'è il mercato d'inverno. A Firenze è cominciata l'era a firma Fabio Paratici e il nuovo direttore sportivo di un club in difficoltà ha la necessità, urgente, di coprirsi le spalle: alla Fiorentina interessano due difensori bianconeri, Daniele Rugani e Federico Gatti. Allo stesso tempo, il diciannovenne viola, oltre ad essere un investimento che guarda al futuro, potrebbe andare ad arricchire una rosa he sulla fascia sinistra rischia di perdere Juan David Cabal - su di lui il Wolfsburg - e, a fine stagione, Filip Kostic il cui oneroso contratto da 3,5 milioni di euro non verrà rinnovato. Di Fortini si è innamorato anche il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini che lo ha fatto debuttare con gli azzurrini lo scorso ottobre.
