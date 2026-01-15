Gazzetta: “Paratici, corsia preferenziale con Chiellini. Doppio colpo in difesa?”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa della Fiorentina. Fabio Paratici sta seguendo diverse piste, con l'obiettivo di rinforzare il reparto. Attenzione al possibile colpo dalla Juventus:
La Fiorentina si muove in difesa
Nel frattempo si guarda anche alla difesa, che ha bisogno di rinforzi dopo la doppia partenza di Pablo Marì (raggiungerà Simone Inzaghi in Arabia, all'Al-Hilal) e Mattia Viti (tornerà al Nizza per essere poi girato in prestito alla Sampdoria). L'ideale sarebbe un centrale mancino, anche se non è escluso che possano arrivare due difensori, soprattutto se si riuscirà a fare operazioni in prestito. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza viola: i più suggestivi sono quelli di Daniele Rugani e Federico Gatti, entrambi infortunati in questo momento e senza posto fisso nella Juventus. Paratici ha ottimi rapporti con Giorgio Chiellini, braccio destro dell'amministratore delegato della Signora Damien Comolli, e potrebbe avere una corsia preferenziale. Proposto Eric Dier del Monaco, che però non entusiasma, cosi come Denis Vavro del Wolfsburg. Piacciono Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell'Union Berlino, si valuta l'ex Udinese Jaka Bijol, che è compagno di squadra di Harrison nel Leeds.
