Gazzetta: “Gudmundsson nel mirino della Juve. La posizione della Fiorentina è chiara”

La Juventus osserva Gudmundsson come possibile vice Yildiz, ma la Gazzetta dello Sport sottolinea: per la Fiorentina l'islandese è incedibile a gennaio

Non è un segreto che la Juventus stia cercando rinforzi per il proprio reparto offensivo. In questa finestra di mercato di gennaio, i bianconeri hanno messo nel mirino diversi profili per regalare a Luciano Spalletti un'alternativa di qualità a Yildiz. Tra i nomi monitorati, spunta anche quello di Albert Gudmundsson, sebbene al momento la pista non sembri destinata a scaldarsi in modo concreto.