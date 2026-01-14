Non è un segreto che la Juventus stia cercando rinforzi per il proprio reparto offensivo. In questa finestra di mercato di gennaio, i bianconeri hanno messo nel mirino diversi profili per regalare a Luciano Spalletti un'alternativa di qualità a Yildiz. Tra i nomi monitorati, spunta anche quello di Albert Gudmundsson, sebbene al momento la pista non sembri destinata a scaldarsi in modo concreto.
Gazzetta: “Gudmundsson nel mirino della Juve. La posizione della Fiorentina è chiara”
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ds bianconero Marco Ottolini (che ben conosce l'islandese dai tempi di Genova) sta monitorando con estrema attenzione la situazione del numero 10 viola. Il quotidiano sottolinea come la candidatura di Gudmundsson resti un’idea sullo sfondo in casa Juve, venendo considerato un profilo tecnicamente valido per ricoprire il ruolo di vice Yildiz qualora si creassero le condizioni giuste.
Tuttavia, lo stesso quotidiano sportivo lancia la doccia fredda per le ambizioni torinesi: nonostante l'apprezzamento tecnico, la Fiorentina considera il giocatore incedibile in questo momento della stagione. Una posizione ferma che chiude, almeno per ora, ogni spiraglio di trattativa.
