Si profila un terzo esodo per la terza trasferta emiliana della Fiorentina. Dopo Parma e Reggio Emilia si profilano almeno 2.500 tifosi viola al Tardini di Bologna, con un settore ospiti che si preannuncia tutto esaurito.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Terzo esodo in Emilia: a Bologna attesi 2.500 tifosi viola
Corriere dello Sport
Terzo esodo in Emilia: a Bologna attesi 2.500 tifosi viola
Dopo Parma e Reggio Emilia, arriva il terzo esodo di tifosi viola: saranno oltre 2.500 i presenti al Dall'Ara di Bologna.
Grande risposta—
Secondo il Corriere dello Sport, però, la società rossoblu potrebbe mettere a disposizione un altro centinaio di biglietti per i tifosi gigliati, che saranno preseti in massa con la Curva Fiesole in testa. In ballo c'è il match contro la formazione dell'ex Italiano (che al Franchi non presenziò per problemi di salute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA