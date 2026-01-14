Jack Harrison è pronto a diventare il terzo colpo invernale della Fiorentina. Come scrive La Repubblica, un nome da pirata, o da chitarrista, sperando che possa cambiare la musica viola sulle fasce. Con tutti i nomi che entrano, però, ci sarà anche da liberare dello spazio: e se qualche giocatore ha già salutato il Viola Park, altri sono ancora alla ricerca di una nuova destinazione.
Repubblica: “Previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa”
La Fiorentina a lavoro anche sul fronte cessioni: la rosa verrà sfoltita di molto, Viti pronto a salutare per andare alla Sampdoria
Mercato in uscita—
Il mercato non si fermerà certo qui, perché sono previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa e liberarsi così di tutti gli scontenti. Dopo Martinelli e Pablo Marì, un altro giocatore che potrebbe salutare, facendo rientro a Nizza, è Mattia Viti, visto che lo vuole la Sampdoria in B. Oltre a questo, i viola continuano a fare muro per gli "intoccabili", richiesti da alcuni club ma per la società ritenuti troppo importanti: Gudmundsson, Gosens e anche Fortini.
