Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa”

la Repubblica

Repubblica: “Previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa”

Viti
La Fiorentina a lavoro anche sul fronte cessioni: la rosa verrà sfoltita di molto, Viti pronto a salutare per andare alla Sampdoria
Redazione VN

Jack Harrison è pronto a diventare il terzo colpo invernale della Fiorentina. Come scrive La Repubblica, un nome da pirata, o da chitarrista, sperando che possa cambiare la musica viola sulle fasce. Con tutti i nomi che entrano, però, ci sarà anche da liberare dello spazio: e se qualche giocatore ha già salutato il Viola Park, altri sono ancora alla ricerca di una nuova destinazione.

Mercato in uscita

—  

Il mercato non si fermerà certo qui, perché sono previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa e liberarsi così di tutti gli scontenti. Dopo Martinelli e Pablo Marì, un altro giocatore che potrebbe salutare, facendo rientro a Nizza, è Mattia Viti, visto che lo vuole la Sampdoria in B. Oltre a questo, i viola continuano a fare muro per gli "intoccabili", richiesti da alcuni club ma per la società ritenuti troppo importanti: Gudmundsson, Gosens e anche Fortini.

Leggi anche
Kean e quel cerotto portafortuna: fra realtà e scaramanzia è un simbolo
Gazzetta: “Uno o due elementi per la difesa”. I nomi sulla lista viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA