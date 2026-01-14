Repubblica: “Previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa”

Jack Harrison è pronto a diventare il terzo colpo invernale della Fiorentina. Come scrive La Repubblica, un nome da pirata, o da chitarrista, sperando che possa cambiare la musica viola sulle fasce. Con tutti i nomi che entrano, però, ci sarà anche da liberare dello spazio : e se qualche giocatore ha già salutato il Viola Park, altri sono ancora alla ricerca di una nuova destinazione.

Mercato in uscita

Il mercato non si fermerà certo qui, perché sono previste valanghe di cessioni per sfoltire la rosa e liberarsi così di tutti gli scontenti. Dopo Martinelli e Pablo Marì, un altro giocatore che potrebbe salutare, facendo rientro a Nizza, è Mattia Viti, visto che lo vuole la Sampdoria in B. Oltre a questo, i viola continuano a fare muro per gli "intoccabili", richiesti da alcuni club ma per la società ritenuti troppo importanti: Gudmundsson, Gosens e anche Fortini.