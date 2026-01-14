Gazzetta: “Uno o due elementi per la difesa”. I nomi sulla lista viola

I nomi

Occhi ancora in casa Juventus, perché oltre a Rugani piace anche Gatti, messo un po' ai margini da Luciano Spalletti. Ma non solo, perché in casa viola si guarda anche molto all'estero: Eric Dier resta molto difficile, mentre non è da escludere Diego Coppola del Birghton, anche se per il momento non risulta nessuna trattativa vera e propria.