Gazzetta: “Uno o due elementi per la difesa”. I nomi sulla lista viola

Coppola
Nomi nuovi per la difesa della Fiorentina, non solo Coppola, Rugani e Dier. Piace anche un altro giocatore della Juventus
Con la partenza verso l'Arabia di Pablo Marì e Mattia Viti ormai vicino al ritorno al Nizza per poi ripartire immediatamente direzione Genova, sponda Sampdoria, come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina andrà alla ricerca di uno o due elementi per risistemare la sua difesa.

Occhi ancora in casa Juventus, perché oltre a Rugani piace anche Gatti, messo un po' ai margini da Luciano Spalletti. Ma non solo, perché in casa viola si guarda anche molto all'estero: Eric Dier resta molto difficile, mentre non è da escludere Diego Coppola del Birghton, anche se per il momento non risulta nessuna trattativa vera e propria.

