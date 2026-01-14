VIOLA NEWS news viola stampa Lamptey, chi si rivede. Si avvicina il rientro, sarà un acquisto in casa

Corriere dello Sport

Lamptey, chi si rivede. Si avvicina il rientro, sarà un acquisto in casa

Procede bene il recupero di Lamptey: la Fiorentina si ritroverà un acquisto in casa visto che il ragazzo è fuori da settembre.
Redazione VN

Tornerà in campo oggi la Fiorentina per riprendere gli allenamenti dopo due giorni di riposo concessi post-Milan. All'orizzonte c'è la sfida contro il Bologna che sarà una bella prova per misurare la crescita del gruppo. Il Corriere dello Sport tratteggia la situazione della squadra, spiegando come Fazzini si sia rivisto in gruppo sabato e speri di ritrovare almeno i primi minuti. Da valutare anche Dzeko, che resta sempre in odore di cessione. Brescianini, invece, è entrato bene con il Milan e sgomita per una maglia dal 1'.

Avrà ancora bisogno di tempo ma procede bene la riabilitazione di Lamptey. Il giocatore è fuori da settembre per una lacerazione al crociato, ma è già tornato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi e sarà a tutti gli effetti un nuovo acquisto di gennaio. Con il modulo 4-3-3 ci sarà bisogno di tanti esterni di fascia.

