Kean e quel cerotto portafortuna: fra realtà e scaramanzia è un simbolo

Moise Kean, anche dopo l'infortunio dell'anno scorso, ha continuato ad applicare un cerotto sul sopracciglio. E ora è un suo segno.

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica un approfondimento a Moise Kean , in ripresa ma ancora lontano dai fasti della scorsa stagione che di fatto lo rese grande. Il quotidiano, però, si sofferma in particolare su un cerotto che è diventato una sorta di talismano. Lo scorso 23 febbraio in Verona-Fiorentina il centravanti subì uno scontro di gioco con trauma cranico e ferita al sopracciglio sinistro. Di fatto, a inizio marzo tornò disponibile e segnò a raffica in quel mese anche con un pizzico di scaramanzia.

Quel cerotto portafortuna

Il sopracciglio si è presto rimarginato ma il cerotto è rimasto lì, seppur piccolo, confondendo realtà e superstizione. Non è certo l'unico caso (Osimhen è il più eclatante) e per molti è diventato un segno riconoscibile della loro immagine: nella musica ma anche nella moda il cerotto è spesso un segno distintivo. Intanto Kean vuole distinguersi per i suoi gol.