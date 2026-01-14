Difesa e non solo, si cerca anche un mediano. TS: “Fagioli tra gli intoccabili”

Oltre a cercare esterni e un difensore (con Coppoladel Brighton che resta il preferito perché mancino, a differenza di Dier), la Fiorentina è sul mercato per trovare anche un mediano da affiancare a Nicolò Fagioli.
Non solo esterni e difensore, la Fiorentina sul mercato è anche alla ricerca di un mediano da affiancare a Nicolò Fagioli
Intoccabili—
Come scrive Tuttosport, grazie alle ottime prestazioni che sta svolgendo nell'ultimo periodo, è stato inserito fra gli intoccabili dalla dirigenza insieme a Kean, Gosens e Gudmundsson. Del gruppo fa parte anche il corteggiatissimo Fortini, nonostante la trattativa di rinnovo non sia ancora decollata.
