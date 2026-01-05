Tuttosport: “Crisi in attacco per la Juventus: spunta l’idea Dzeko”

L'emergenza offensiva in casa Juventus continua a tenere banco, con Tuttosport che analizza il momento difficile del reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti. La cronica assenza di Vlahovic (fuori fino a marzo) ha messo a nudo i limiti di David e Openda. Il DS Ottolini è dunque al lavoro per gennaio, cercando profili che possano garantire fisicità e gol immediati. Nonostante i nomi di Mateo Pellegrino (Parma) e Lucca (Napoli) restino i più ambiti per la società bianconera, il quotidiano torinese riporta di una possibile pista in casa Fiorentina.