L'emergenza offensiva in casa Juventus continua a tenere banco, con Tuttosport che analizza il momento difficile del reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti. La cronica assenza di Vlahovic (fuori fino a marzo) ha messo a nudo i limiti di David e Openda. Il DS Ottolini è dunque al lavoro per gennaio, cercando profili che possano garantire fisicità e gol immediati. Nonostante i nomi di Mateo Pellegrino (Parma) e Lucca (Napoli) restino i più ambiti per la società bianconera, il quotidiano torinese riporta di una possibile pista in casa Fiorentina.
TuttoSport
Tuttosport: “Crisi in attacco per la Juventus: spunta l’idea Dzeko”
L'opzione low cost—
A sorpresa, Tuttosport scrive stamani di un possibile interessamento dei bianconeri per l'attaccante viola in uscita, Edin Dzeko. Nonostante i suoi 40 anni, il bosniaco rappresenterebbe la classica soluzione dell'ultimo minuto per sei mesi. Un’opzione low cost e che vedrebbe in Spalletti il principale sostenitore. A favorire l'operazione, infatti, ci sarebbe proprio il profondo legame e la stima reciproca con il tecnico di Certaldo, che lo ha già allenato con successo in passato.
La testata torinese la definisce comunque una "scelta estrema", dettata più dalla necessità di un usato sicuro che da una programmazione a lungo termine, ma che potrebbe diventare concreta qualora le altre piste non dovessero sbloccarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA