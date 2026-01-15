CorFio, Spurs: “Noi ti liberiamo, ma il mercato lo fai per noi”. Paratici provato

Il Corriere Fiorentino rivela qualche retroscena sull'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina. Dalla posizione del Tottenham a come l'ex Juventus abbia vissuto questi giorni intesi:
Evidentemente, insomma, gli Spurs non si sono mossi di un passo rispetto alla loro prima e sostanzialmente unica condizione posta al loro dirigente. «Noi ti liberiamo dai due anni di contratto che hai appena firmato ma almeno il mercato di gennaio lo devi fare per noi». Una posizione chiara, irremovibile, e contro la quale lo stesso Paratici (descritto come abbastanza provato dalle discussioni di queste settimane) non ha né voluto né potuto forzare troppo la mano. Il rischio, altrimenti, era mandare per aria l’intera operazione. «Voglio ringraziare il consiglio del Tottenham Hotspur per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina — le sue dichiarazioni affidate al sito del club londinese — ho amato questo periodo ma questa opportunità, insieme alla necessità di avere base nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione».
