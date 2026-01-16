La partita di domenica tra Fiorentina e Bologna potrebbe diventare l’occasione per approfondire il futuro di Giovanni Fabbian.I viola, interessati al centrocampista classe 2003, approfitteranno dell’incontro al Dall’Ara per chiedere informazioni più dettagliate direttamente ai dirigenti rossoblù, dopo contatti finora avvenuti soprattutto con l’agente del giocatore.
Corriere dello Sport
CorSport: “La Fiorentina prepara l’offerta per Fabbian. Pronta una cifra importante”
La trattativa si presenta complessa: il Bologna non ha ancora preso una decisione definitiva e Fabbian è molto apprezzato dall’allenatore Vincenzo Italiano. Il giocatore non è però considerato incedibile e potrebbe partire solo di fronte a un’offerta ritenuta adeguata, fissata intorno ai 16 milioni di euro, senza contropartite tecniche. L’ipotesi di un prestito sarebbe valutabile soltanto con obbligo di riscatto.
In caso di cessione, il Bologna dovrebbe comunque individuare un sostituto, motivo per cui il club sta riflettendo attentamente. La Fiorentina segue Fabbian dalla scorsa estate, senza finora ottenere aperture, ma questa sessione di mercato potrebbe segnare un cambiamento. Le prossime ore, e la sfida di domenica, potrebbero portare sviluppi importanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
