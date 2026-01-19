Dalla Germania: “Dzeko-Schalke 04, c’è l’offerta. Decisivo l’allenatore Muslic”

Passi avanti di grande importanza per quanto riguarda l'addio di Edin Dzeko dalla Fiorentina, attualmente fermo per un problema fisico. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, lo Schalke 04 starebbe facendo sul serio. La squadra tedesca ha presentato un'offerta concreta con dei bonus decisamente alti, basati sulle performance del centravanti bosniaco. Inoltre, starebbe facendo un grande lavoro da intermediario l'allenatore Muslic, di nazionalità austriaca ma con cittadinanza bosniaca, attraverso chiamate dirette proprio all'attaccante viola. (ALTRE SQUADRE INTERESSATE)