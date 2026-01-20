Schalke avanti sul Paris per Dzeko. Pedullà: “No alle ricche offerte arabe”

Edin Dzeko pronto a lasciare la Fiorentina a gennaio. Secondo Alfredo Pedullà, sono in due i club che si sfidano per il bosniaco

Redazione VN 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 12:44)

L’avventura di Edin Dzeko con la maglia della Fiorentina sembra essere giunta al capolinea dopo appena sei mesi. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il gigante bosniaco si prepara a lasciare Firenze già nei prossimi giorni. Nonostante un contratto teoricamente valido fino al2027 (considerando le opzioni di rinnovo), il legame tra l'ex Inter e il club viola non è mai sbocciato.

Il nodo principale resta l'ingaggio: Dzeko percepirà circa un milione di euro netto da qui a giugno, una cifra che pesa sul bilancio viola a fronte di un impiego sempre più ridotto. Proprio per questo, le piste estere sono le più concrete. In prima fila c'è lo Schalke 04: lo storico club tedesco, attualmente in Bundesliga 2, sta aumentando i giri del motore per convincere il "Cigno di Sarajevo" a sposare un progetto di rilancio. Come anticipato da noi, negli scorsi giorni si è registrato anche l'inserimento del Paris FC, club ambizioso della capitale francese che punta all'esperienza del bosniaco per il salto di qualità.

Il "no" all'Italia e all'Arabia — In Italia, un timido approccio era stato tentato dal Genoa di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, grande amico di Edin, avrebbe voluto portarlo sotto la Lanterna, ma l'operazione si è scontrata immediatamente con i costi proibitivi dello stipendio. Dzeko ha inoltre rispedito al mittente una ricca proposta arrivata nelle scorse settimane (probabilmente dagli Emirati Arabi o Dubai), manifestando la volontà di restare nel calcio europeo di alto livello.

Aggiornamento di Matteo Moretto — Edin Dzeko ha raggiunto l'accordo verbale sia con lo Schalke 04 sia con il Paris FC, secondo il noto esperto di mercato Matteo Moretto. L’attaccante darà una risposta definitiva tra oggi e domani. La Fiorentina ha già dato il via libera alla sua partenza, le intese tra club sono una formalità.